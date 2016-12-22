В Би-би-си прокомментировали принятые Госдумой поправки о СМИ-иноагентах

Телеканал Би-би-си в ответ на запрос РБК прокомментировал принятые Госдумой поправки, которые приравнивают зарубежные СМИ к иностранным агентам.

«Мы внимательно изучим новый закон», — говорится в ответе пресс-службы телеканала. «Би-би-си будет и далее обеспечивать нашу российскую аудиторию правдивой, независимой и сбалансированной информацией», — отметили в пресс-службе.

Ранее 15 ноября телеканал «Настоящее время» сообщил о полученном письме Минюста, в котором ведомство заявило о намерении ограничить деятельность телеканала. В письме Минюст указал, что в деятельности телеканала содержатся «признаки выполнения функций иностранного агента». Кроме того подобное письмо получило и «Радио Свобода».

Депутаты Госдумы 15 ноября в третьем чтении приняли поправки, которые позволяют признавать СМИ иностранными агентами. Главным критерием для получения статуса является иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан. К тем СМИ, которые назовут иностранным агентом будут применяться такие же нормы, что и для некоммерческих организаций.