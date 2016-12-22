Адвокат семьи «пьяного» мальчика счел стандартным приговор виновнице ДТП

Адвокат семьи Шимко Виктор Данильченко считает приговор по делу «пьяного» мальчика справедливым, сообщил он РБК.

По словам Данильченко, три года заключения в колонии-поселении, назначенные Ольге Алисовой — «стандартное наказание» для дела об аварии, однако нужно принимать во внимание иные обстоятельства. «Вина Алисовой очевидна, показания свидетелей единогласно это подтверждают», — сказал он.

«То, что стало происходить после ДТП, станет предметом отдельного уголовного дела — о халатности. И в этом деле должна быть дана самая жесткая оценка действиям и бездействию должностных лиц, особенно учитывая, какими силами отцу пришлось добиваться возбуждения уголовного дела после гибели ребенка», — считает юрист.

Железнодорожный городской суд Московской области ранее 15 ноября признал Алисову виновной в аварии и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, женщину обязали выплатить семье погибшего ребенка 2,5 млн руб.

В последнем слове подсудимая попросила назначить ей условный срок или отсрочить наказание до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. Она также заявила, что часть вины за случившееся лежит на родителях мальчика, оставивших его без присмотра.

Авария произошла в подмосковной Балашихе в апреле. Медицинская экспертиза обнаружила в крови погибшего дошкольника 2,7 промилле алкоголя, в связи с чем расследование в отношении Алисовой было прекращено. Позже дело возобновили. Повторная экспертиза установила, что мальчик был трезв. Врач Михаил Клейменов, заявивший, что ребенок находился в состоянии опьянения, стал фигурантом дела о халатности.