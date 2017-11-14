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Суд отказался взыскать с Навального 1 млн руб. по иску лидера SERB
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Суд отказался взыскать с Навального 1 млн руб. по иску лидера SERB
Общество, 14 ноя 2017, 13:41
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Суд отказался взыскать с Навального 1 млн руб. по иску лидера SERB

Люблинский суд Москвы отказал во взыскании 1 млн руб. с политика Алексея Навального по иску лидера движения SERB Игоря Бекетова о компенсации морального вреда за срыв празднования Дня России. Об этом РБК сообщили в суде.

Сам Бекетов рассказал РБК, что собирается подать апелляцию на решение Люблинского суда. «Суд состоялся, представители Навального не явились, но нам тем не менее отказали, так что готовим апелляцию», — сообщил он.

Бекетов заявил, что относится к Люблинскому районному суду Москвы «с предубеждением», так как он уже отклонял иски активистов его движения. «У нас есть некое предчувствие, что Люблинский суд неравнодушно дышит к Навальному, поэтому он такой смелый и может срывать праздники — знает, что ему все сойдет с рук», — отметил активист.

«Безусловно, дожимать мы будем и это дело просто так не оставим. Навальный говорил людям, что нужно подавать иски в ЕСПЧ, значит, будем следовать его призыву», — добавил Бекетов.

В середине августа муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель совместно с Бекетовым подали иск в суд с требованием взыскать с Навального 1 млн руб. из-за проведения акции протеста на Тверской площади в День России, 12 июня.

Брумель пояснил, что Навальный обязан компенсировать нанесенный им моральный вред, так как они «солидарно пострадали от противоправных действий» политика. По словам депутата, сторонники оппозиционера «устроили массовые беспорядки». «Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник», — уточнил Брумель.

По словам депутата, после митинга 12 июня он несколько дней испытывал стресс. Также он указал в иске, что из-за этого «не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности».

Антикоррупционные акции прошли в десятках городов России
Политика

В России 12 июня прошли митинги против коррупции, однако не всех из них были согласованы с российскими властями. В Москве проведение акции протеста согласовали на проспекте Сахарова, но накануне организаторы заявили, что митинг пройдет на Тверской площади. Перед началом мероприятия Навального задержали полицейские в подъезде его дома.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщал о 866 задержанных в ходе митингов. По данным МВД, в Москве и Санкт-Петербурге задержали 650 человек. В свою очередь, «Открытая Россия» заявляла о более чем 1,5 тыс. задержанных.

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

Движение SERB и его лидер Игорь Бекетов стали известны благодаря скандальным акциям. Полиция начала проверку организации после нападения на Алексея Навального в конце апреля 2017 года. По словам политика, активисты движения Алексей Кулаков, Александр Петрунько и Игорь Бекетов плеснули ему в лицо жидкость, перемешанную с зеленкой. Позднее активисты заявили, что у полицейских нет претензий к ним.

Также участники движения неоднократно пытались снести стихийный мемориал Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.

Теги: Алексей Навальный , SERB , Люблинский суд Москвы
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