Прокуратура пообещала проверить «взбунтовавшийся» психдиспансер

Прокуратура Смоленской области проведет проверку по факту беспорядков 1 ноября в ОГБУЗ «Смоленская областная психиатрическая больница». Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В нем указывается, что соответствующее поручение дал и.о. прокурора области Александр Ступак. В ходе проверки будет оценена «полнота мер по охране помещений лечебного учреждения и обеспечения безопасности его пациентов».

Ранее управление Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области также начало проверку всех обстоятельств конфликта в психдиспансере в поселке Гедеоновка.

По данным СКР, один из пациентов отказался выполнять требования медиков и стал вести себя агрессивно. К нему присоединились другие пациенты, в итоге устроив беспорядки в психдиспансере. Они нанесли имущественный ущерб медучреждению.

Администрация больницы вызвала на место происшествия полицейских и бойцов Росгвардии, которые восстановили порядок в психдиспансере. В СКР отметили, что в результате пресечения беспорядков никто не пострадал. По данным следствия, зачинщик дебоша был помещен в больницу по постановлению суда, так как «в состоянии невменяемости» совершил преступление по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).