Более 600 чиновников из Турции попросили убежища в Германии

К немецким властям в 2017 году с прошением о предоставлении убежища обратилось более 600 турецких чиновников. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные МВД ФРГ.

По информации МВД, с января по сентябрь текущего года заявление о предоставлении убежища подали в том числе и 250 обладателей турецких дипломатических паспортов. Чиновники намерены избежать преследования в Турции после неудачного госпереворота в 2016 году. Тогда в столкновениях с военными погибли более 230 человек, не менее 2,2 тыс. человек пострадали. Десятки тысяч граждан Турции были арестованы и задержаны по подозрению в участии в госперевороте, сотни людей лишились должностей.

Отношения Берлина и Анкары ухудшились после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытался подавить политических конкурентов. Президент Турции также обвинил ФРГ в предоставлении убежища для участников провалившегося госпереворота, курдских боевиков и террористов.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборных теледебатов заявила, что она попытается положить конец переговорам по членству Турции в ЕС. Также Германия заморозила «почти все» поставки немецкого оружия в Турцию. В свою очередь Эрдоган призвал проживающих в Германии турок голосовать на федеральных выборах против Меркель и ее сторонников.