В США оштрафовали написавшего на мемориале Линкольну имя жителя Киргизии

В США суд оштрафовал на $2 тыс. гражданина Киргизии за осквернение мемориала 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна, сообщается на сайте МИД Киргизии.

Мужчину задержали по обвинению в вандализме 18 сентября в Вашингтоне в Федеральном округе Колумбия, где расположен мемориал. На следующий день его отпустили, обязав явиться на заседание суда, назначенное на начало октября. Согласно сообщению, он нацарапал монетой на постаменте мемориала свое имя.

Консульский сотрудник посольства Киргизии в Вашингтоне также связался с гражданином Киргизии для оказания правовой помощи. Он подтвердил и раскаялся в содеянном, говорится в сообщении.

В феврале неизвестные нанесли надписи на монумент первого президента США Джорджа Вашингтона и мемориал солдатам Второй мировой войны в столице Соединенных Штатов. ​В полиции тогда предположили, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди и терактом 11 сентября 2001 года. Надписи на обоих монументах, как отмечали в правоохранительных органах, нанесены схожим почерком, что указывало на то, что их автором мог быть один человек.