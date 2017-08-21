На Тихоокеанском флоте прошли учения по оказанию помощи подлодке

Учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке провели спасатели Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан первого ранга Владимир Матвеев.

По его словам, на морском полигоне Тихоокеанского флота экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин» провел поиски макета подлодки, который находился на глубине 85 м. «После обнаружения был произведен спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки», — рассказал капитан первого ранга.

Он добавил, что вместе с АС-30 под водой действовал роботизированный телеуправляемый аппарат «Веном», с помощью которого велись контроль и обеспечение безопасности спасательной операции.

По словам Матвеева, учение заняло несколько часов, в ходе которых экипаж спасательного судна отработал весь спектр поставленных задач.

Поисково-спасательное судно «Георгий Козьмин» было заложено и спущено на воду в 1979 году. Судно вошло в состав Тихоокеанского флота в 1980 году.