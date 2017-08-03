Суд оштрафовал главу штаба Навального на 300 тыс. руб.

Симоновский суд Москвы оштрафовал главу избирательного штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова на 300 тыс. руб. за организацию «агитационного субботника» 8–9 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Волкова признали виновным в повторном проведении несанкционированной акции, а также в том, что он «с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия». Суд также признал его «виновным в организации агитации».

Суд 3 августа также рассмотрел административные протоколы, составленные на Навального, Волкова и координатора московского штаба политика Николая Ляскина, которых обвинили в призывах к волонтерам и сторонникам Навального поучаствовать в «агитационном субботнике» 8–9 июля.

Столичная полиция 8 июля за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержала около 70 человек. «В отношении задержан­ных составляются протоколы об ­административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — отметили в МВД.

На следующий день, 9 июля, Ляскин сообщил РБК о задержании по крайней мере 48 волонтеров предвыборного штаба Навального. Он отметил, что на большинство задержанных активистов оформили протоколы по ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Некоторых сторонников Навального обвинили по ст. 5.10 КоАП России (проведение предвыборной агитации <...> вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).

Предвыборный штаб Навального объявил о проведении «большого агитационного субботника» 8 и 9 июля, во время которого волонтеры собирались раздавать прохожим агитационные листовки и материалы. Такие субботники должны были пройти в 60 городах России.