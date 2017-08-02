В штабе Навального в Самаре рассказали об обысках

В предвыборном штабе оппозиционного политика Алексея Навального в Самаре полиция провела обыски и изъяла агитационные материалы. Об этом сотрудник штаба Егор Алашеев, находившийся в момент обыска в помещении, сообщил РБК.

По словам Алашеева, следственные действия в штабе длились примерно два часа. «Начались около 16 часов и только что закончились. У нас изъяли всю печатную продукцию с изображением Алексея Навального. Мы будем обжаловать в суде действия сотрудников полиции, нарушения в процессе осмотра»​, — заявил сотрудник штаба.

Он отметил, что у сотрудников полиции не было постановления на проведение обыска. «Было поручение капитану полиции Банному провести осмотр помещений в нашем штабе на Некрасовской, 94. Поручение от Следственного комитета Новокуйбышевска. Из «Деловых линий» наша продукция, напомню, была изъята тем же новокуйбышевским Следственным комитетом», — заключил Алашеев.

Координатор штаба Екатерина Герасимова уточнила агентству «Интерфакс», что в помещение «нагрянули пять-шесть сотрудников полиции в штатском». По ее словам, сотрудникам штаба «буквально на одну секунду» показали постановления следователя, но не дали с ним подробно ознакомиться.

«По словам находящихся там, сейчас изымаются все баннеры, все листовки, все газеты», — уточнила Герасимова.

Ранее обыски прошли в предвыборном штабе политика в Иркутске. Как сообщал РБК сотрудник штаба Сергей Беспалов, сотрудники правоохранительных органов забрали около 2 тыс. экземпляров агитационной газеты.