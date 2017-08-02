В Кремле отказались перепроверить данные о числе погибших в Сирии россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле не видят оснований для перепроверки данных Минобороны по числу погибших в Сирии россиян. По его словам, руководствоваться нужно данными, которые поступают от Минобороны, передает корреспондент РБК.

«Данные поступают по линии Министерства обороны. Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными. Если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», — заявил Песков.

Агентство Reuters опубликовало 2 августа информацию о том, что с начала 2017 года в Сирии погибли 40 человек — российских военных либо сотрудников частных военных компаний-подрядчиков. В публикации приводятся имена большинства из них. Данные о погибших агентство получило от родных и близких, а также от чиновников.

Минобороны официально подтвердило гибель 34 российских военнослужащих в Сирии с момента начала российской операции, то есть с 2015 года.