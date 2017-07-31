Jeep запустил производство автомобилей в Индии

Американский автомобильный концерн Jeep официально показал свой первый автомобиль, произведенный в Индии — Jeep Compass. Об этом сообщает CNN.Money со ссылкой на прошедшую 31 июля презентацию в индийском городе Мумбаи.

В июне Jeep начал производство автомобилей в​ районе индийского города Пуны. Некоторые из собранных там машин планируется экспортировать на рынки в странах с правосторонним движением, среди которых Австралия и Япония. Первые поставки планируются уже в конце 2017 года.

Jeep отмечает расширение своего присутствия в Индии — автомобили Wrangler и Cherokee уже продаются в этой стране, однако их импортируют из США. «Происходит расширение производства на крупнейшие мировые рынки, такие как Индия, что поддерживает рост и ускоряет экспансию Jeep», — заявил глава Jeep в Азии Пол Алкала.

В ноябре 2016 года головная компания Jeep, Fiat Chrysler (FCAU) (принадлежит General Motors) заявила, что получила более 5 тыс. предварительных заказов на Jeep Compass в Индии за один месяц.