Украинские энергетики получат 700 тыс. т угля из США

Подконтрольная властям Украины компания «Центрэнерго» объявила о подписании контракта на поставку 700 тыс. т угля из США с американской Xcoal Energy & Resources, сообщает «РИА Новости». По словам главы «Центрэнерго Олега Коземко, контракт был подписан в исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

Коземко отметил, что прибытие первой партии угля из США объемом 85 тыс. т ожидается уже в начале сентября 2017 года, а до конца года планируется поставить все 700 тыс. т.

В свою очередь глава Xcoal Эрни Трэшер отметил, что его компания станет первым поставщиком американского энергетического угля на Украину.

В середине февраля 2017 года после начала транспортной блокады ДНР и ЛНР и прекращения поставок добываемого на их территории угля власти Украины были вынуждены ввести в энергетике страны чрезвычайное положение. Впоследствии срок его действия не раз продлевался и окончательно истек только в середине июля 2017 года.