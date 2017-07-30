Порошенко причислил Айвазовского к культурному наследию Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал почтить память художника Ивана Айвазовского, назвав его культурным наследием Украины. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook, приурочив запись к 200-летию со дня рождения художника.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие», — сказал президент.

Иван Айвазовский, художник-маринист, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе Феодосии.





