В Китае жертвами оползня стали три человека

В Китае, в центральной провинции Хунань, три человека погибли и еще 19 получили ранения в результате схода оползня. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Оползень произошел около 16:00 по местному времени (21:00 мск) в деревне Зута в округе Нинсян после начавшегося 30 июня сильного ливня. Экстренные службы страны начали проводить поисково-спасательную операцию.

В конце июня в китайской провинции Сычуань жертвами сошедшего с горы в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе оползня стали 24 человека, еще 109 пропали без вести. Об этом сообщал телеканал CGTN. По информации телеканала, под завалами находились не менее 120 человек из 62 домов. Еще 40 домов были полностью разрушены. По данным правительства, на территорию провинции обрушилось «около 18 млн куб. метров земли». В поисково-спасательной операции принимали участие около 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники.