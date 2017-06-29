Навальный обжаловал судебное решение по иску Усманова

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал жалобу на решение суда по иску миллиардера Алишера Усманова к политику из-за фильма «Он вам не Димон». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила ​пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Морозова подтвердила, что жалоба политика уже поступила в суд.

В распоряжение РБК поступил текст жалобы ФБК. В ней представители фонда утверждают, что информация, опубликованная в фильме «Он вам не Димон» и ставшая предметом разбирательства, вопреки решению суда была достоверной. Кроме того, в жалобе отмечается, что суд не удовлетворил ходатайства ответчиков, отказав в вызове свидетелей, среди которых, в частности, были премьер-министр Дмитрий Медведев и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Судом указанные императивные требования закона выполнены не были, что привело к вынесению незаконного и необоснованного решения», — утверждают в ФБК.

Кроме того, авторы апелляции указывают на то, что суд «вышел за пределы заявленных истцом требований». В то время как защита Усманова требовала удалить фрагменты публикаций, содержащие конкретные сведения, по мнению ФБК суд расширил это требование, постановив удалить публикации с сайта фонда, из блога Навального и​ социальных сетей.

Иск к ФБК и Алексею Навальному Алишер Усманов подал в апреле. В нем миллиардер потребовал ответчиков удалить фильм «Он вам не Димон» и опровергнуть упомянутые в нем сведения. Так, Усманов потребовал опровергнуть заявления, что он в качестве взятки премьеру Дмитрию Медведеву отдал земельный участок стоимостью 5 млрд руб. через пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению ФБК, связан с главой правительства.

Люблинский суд 31 мая удовлетворил иск Усманова и обязал Навального и ФБК удалить из Сети фильм «Он вам не Димон» и опубликовать опровержение. Навальный выполнять требование суда отказался.