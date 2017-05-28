В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление

Фото: Николай Галкин / ТАСС

В Москве на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии произошло задымление, сообщает находящийся на месте событий корреспондент РБК.

Эту информацию, как пишет ТАСС, в настоящее время проверяют сотрудники главного управления МЧС по столице.​

«Парк Победы», как передает корреспондент РБК, поезда в данный момент проезжают, не останавливаясь, вестибюль станции заполнен «дымкой». Поезда в сторону нее в настоящее время не идут. По громкой связи пассажиров метрополитена просят пользоваться наземным транспортом.

Задымление, как уточнили РБК, также ощущается в перегоне между «Парком Победы» и «Киевской». Дым распространился в том числе по вагонам, из-за чего в поездах затруднено дыхание пассажиров.

О причинах происшествия в настоящий момент не сообщается. Данных об инциденте в официальном Twitter столичной подземки пока нет.

При этом в пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС уже заявили, что возгорания на станции «Парк Победы» пожарными обнаружено не было. «На станции не обнаружено ни запаха дыма, ни возгорания», — приводит агентство слова представителя ведомства. Однако спасатели, как пояснили агентству, всё еще находятся на месте происшествия.

Метро, как пишет ТАСС, работает в штатном режиме.