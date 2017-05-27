Yonhap сообщил о захвате сомалийскими пиратами судна Южной Кореи

Рыболовецкое судно Южной Кореи могло быть захвачено пиратами у побережья Сомали. Об этом сообщает агентство Yonhup со ссылкой на источники в МИД Южной Кореи.

По данным представителя министерства иностранных дел, власти Сеула проверяют информацию о возможном захвате судна. Как сообщает агентство, на борту были не только граждане Южной Кореи, точная национальная принадлежность членов команды пока не сообщается.​

В настоящий момент неизвестны обстоятельства инцидента. К месту предполагаемого захвата направлено специальное подразделение южнокорейских ВМС «Чхонхэ», несущее службу в Аденском заливе.