Лавров пошутил над увольнением главы ФБР

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос об увольнении главы ФБР Джеймса Коми шуткой. Об этом сообщает Associated Press.



«Он был уволен? Вы шутите», — сказал Лавров, направляясь в комнату для встречи с Тиллерсоном.

Встреча Лаврова и Тиллерсона в США

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. В среду, 10 мая, он проводит встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Основными темами их встречи станут отношения Москвы и Вашингтона, а также сирийский и украинский кризисы. После встречи с Тиллерсоном Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Разговор с российским министром станет первой встречей американского лидера с высокопоставленным представителем России.

Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом во вторник, 9 мая. Как рассказали в Министерстве юстиции, причиной отставки стали его действия во время расследования в отношении Хиллари Клинтон в 2016 году. Демократы полагают, что Трамп таким образом пытается подорвать расследование Коми возможного вмешательства России в американские президентские выборы.



Сообщение об отправке в отставку было неожиданным для Коми. Он узнал об этом, выступая перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Во время своей речи он увидел в зале на экранах телевизоров новость о своем увольнении. Коми не поверил в это сообщение и посчитал его шуткой. Но в ФБР пришло письмо, в котором было уведомление об отставке Коми. Исполнять обязанности главы ФБР назначен заместитель Коми Эндрю Маккейб.