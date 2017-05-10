В Москве археологи нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного

Археологи обнаружили в столице «шахматный клад» середины XVI века, представляющий собой полую костяную игральную фигуру с монетами внутри. Об этом сообщается на портале мэра города.

Как пояснили в пресс-службе московских властей, «клад» нашли в траншее строители при замене газовых коммуникаций на улице Пречистенка. «В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки», — рассказал о находке глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Владелец набора, как пояснил руководитель ведомства, по предположениям археологов, «не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых костяных фигурах».

Фото: официальный сайт Мэра Москвы

Монеты, по словам Емельянова, по предварительным данным, были выпущены в период 30–40-х годов XVI века и находились в ходу во времена Ивана Грозного.

При этом одна из обнаруженных серебряных монет, как уточнил глава департамента, была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. «Если в каждой фигуре (в набор шахмат входят 32 фигуры. — РБК) была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», — добавил Емельянов, отметив, «на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей».

Ранее, 31 марта, в Москве в районе Лубянки и Новой площади археологи нашли подземную «тайную комнату». В военное время это помещение, как пояснили тогда специалисты, позволяло «подслушивать» неприятеля, находившегося по другую сторону Китайгородской стены. Подобные сооружения, по информации исследователей, использовались в XVI веке.