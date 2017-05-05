Пять человек пострадали в малайзийском самолете при турбулентности

При попадании малайзийского самолета в зону сильной турбулентности пострадали пять пассажиров лайнера, передает Channel NewsAsia.

По данным телеканала, самолет Airbus 330-300 принадлежит малайзийской авиакомпании AirAsia X. Он направлялся из Тайбэя в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 302 человека.

Представители авиакомпании заявили, что медики оказали помощь пострадавшим в аэропорту прибытия, отмечает телеканал. При этом о тяжести травм авиаперевозчик не сообщил.

В ночь на 1 мая Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. В результате случившегося несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы. Московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте начало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров.