Гройсман назвал размер средней зарплаты на Украине

По сравнению с предыдущим годом рост доходов на Украине «в целом» составил «более чем 37%». Об этом со ссылкой на данные Госстата страны в своем Twitter рассказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом размер средней заработной платы в марте в республике, как уточнил украинский премьер, составил 6752 грн (14,5 тыс. руб.). Это Гройсман назвал «хорошей новостью».

К своей записи в микроблоге он прикрепил график динамики размера средней зарплаты на Украине. Согласно ему в феврале этот показатель достиг 6209 грн (13,3 тыс. руб.), а в январе равнялся 6008 грн (12,9 тыс. руб.).

«Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля», — отметил политик.

Ранее, 1 мая, на Украине повысили прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 1684 грн (3,6 тыс. руб.) в месяц. Такая сумма, как передавал телеканал «112 Украина», была заложена в бюджете на 2017 год. Прежде она составляла 1604 грн (3,4 тыс. руб.).

Размер минимальной зарплаты в стране с 1 января составляет 3200 грн (6,7 тыс. руб.).