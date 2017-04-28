В Израиле умер поэт Ион Деген

В Израиле в возрасте 91 года умер поэт и писатель, Герой Советского Союза Ион Деген. Об этом сообщается в Facebook журнала «Лехаим».

Как сообщил ТАСС председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Авраам Гринзайд, перед смертью поэт «очень болел».

Ион Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Украинской ССР. В 1944 году он написал стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии…», которое впоследствии стало известным и передавалась устно. О том, что автором стихотворения является Деген, стало известно только в конце 1980-х. До этого на протяжении долгого времени оно было известно как произведение неизвестного фронтовика.

Поэт также является автором таких работ, как «Из дома рабства», «Портреты учителей», «Война никогда не кончается», «Голограммы», «Иммануил Великовский» и других.

Ион Деген во время Великой Отечественной войны был командиром танкового взвода. Его экипаж уничтожил 12 немецких танков, 4 самоходных орудия, а также множество пулеметов и вражеских солдат. В ходе войны он был четырежды ранен. Его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.

В 1973 году Деген защитил первую в мире докторскую диссертацию по магнитотерапии. Является автором 90 научных статей. В 1977 году поэт переехал в Израиль. Его произведения издавались в Израиле, России, США, Австралии и на Украине.