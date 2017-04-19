Избирательный совет Турции отказал оппозиции в отмене итогов референдума

Высший избирательный совет Турции отказался отменять итоги референдума по просьбе оппозиции, которая назвала его незаконным. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на решение турецкого совета.
По его данным, за отмену итогов референдума проголосовал один член совета, против — десять.
Апелляцию на итоги референдума в Высший избирательный совет подали оппозиционные партии Турции, а именно Народно-республиканская партия, Демократическая партия народов и Национальная партия.
По мнению оппозиции, во время проведения конституционного референдума были сфальсифицированы результаты. Как заявил депутат Народно-республиканской партии Умит Озд CNN Turk, его партия будет требовать пересчета 60% бюллетеней.
Конституционный референдум в Турции прошел в воскресенье, 16 апреля. Гражданам Турции предлагалось выразить свое мнение по поправкам в главный закон страны о расширении полномочий президента. Поправки предлагали наделить его правом изменять Конституцию страны, назначать министров, представлять бюджет и формировать правительство. По итогам голосования, инициативу поддержал 51% граждан Турции.В понедельник, 17 апреля, сообщалось, что в Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума. По данным Associated Press, в акции принимали участие «сотни людей». Кроме того, турецкая оппозиция заявила о нарушениях во время проведения плебисцита и призвала отменить итоги голосования.
Как заявлял глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда, во время проведения референдума избирателям не была представлена объективная информация о будущей конституционной реформе, что в результате отрицательно повлияло на итоги голосования.
По данным Associated Press, международная миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ заметила, что избирательная комиссия в Турции допустила к голосованию более миллиона избирательных бюллетеней без официального штампа.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед своими сторонникам у дворца в Анкаре, отверг любую критику международных наблюдателей и заявил, что референдум был проведен «наиболее демократично», чем когда-либо в западных странах.