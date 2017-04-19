Избирательный совет Турции отказал оппозиции в отмене итогов референдума

Высший избирательный совет Турции отказался отменять итоги референдума по просьбе оппозиции, которая назвала его незаконным. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на решение турецкого совета.

По его данным, за отмену итогов референдума проголосовал один член совета, против — десять.

Апелляцию на итоги референдума в Высший избирательный совет подали оппозиционные партии Турции, а именно Народно-республиканская партия, Демократическая партия народов и Национальная партия.



По мнению оппозиции, во время проведения конституционного референдума были сфальсифицированы результаты. Как заявил депутат Народно-республиканской партии Умит Озд CNN Turk, его партия будет требовать пересчета 60% бюллетеней.

Конституционный референдум в Турции прошел в воскресенье, 16 апреля. Гражданам Турции предлагалось выразить свое мнение по поправкам в главный закон страны о расширении полномочий президента. Поправки предлагали наделить его правом изменять Конституцию страны, назначать министров, представлять бюджет и формировать правительство. По итогам голосования, инициативу поддержал 51% граждан Турции.