На юго-востоке Москвы обстреляли машину и похитили сумку с деньгами

На юго-востоке Москвы неизвестные открыли огонь по машине и похитили сумку с деньгами. Об этом сообщили в полиции, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около дома № 7 по Люблинской улице. Было совершено разбойное нападение, рассказал РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД Москвы. «Они попали в ДТП и скрылись с места происшествия», — заявил дежурный. В Москве был объявлен план «Перехват».

Как рассказал источник ТАСС в полиции, в розыск объявлена машина марки Nissan Maxima серебристого цвета. В последний раз ее видели в районе Третьего транспортного кольца.

Как рассказали очевидцы РЕН ТВ, нападение было совершено на машину марки Volkswagen. По их словам, злоумышленники открыли огонь, затем вытащили из машины «какие-то сумки и коробки», сели в Nissan, а затем скрылись, повредив еще «минимум три других машины».