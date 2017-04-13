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Генсек НАТО заявил о возросшей агрессивности России
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Генсек НАТО заявил о возросшей агрессивности России
Политика, 13 апр 2017, 09:58
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Генсек НАТО заявил о возросшей агрессивности России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой угрозы со стороны России, но считает, что Москва стала более агрессивной. Об этом Столтенберг сказал в интервью американскому телеканалу CNN.​

Отвечая на вопрос, можно ли нынешние отношения между Россией и США назвать холодной войной, Столтенберг заявил: это «не новая холодная война», однако члены НАТО видят «повышенную напряженность» в отношениях между НАТО и Россией, которые c годами ухудшаются.

«Это подчеркивает важность более сильной и заслуживающей доверия стратегии сдерживания», — сказал генсекретарь.

Столтенберг добавил, что Россия — «ближайший сосед» НАТО, поэтому стороны должны найти способ урегулировать отношения, чтобы избежать новой холодной войны и гонки вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия НАТО на «восточном фланге» создают стойкое впечатление, что альянс сознательно продолжает повышать градус напряженности. По словам Лаврова, под предлогом мнимой «угрозы с Востока» в странах Центральной и Восточной Европы размещаются американские войска и тяжелая военная техника, появляются новые элементы командной структуры альянса.

В ноябре 2016 года Владимир Путин заявил, что ​российская армия является современной и высокоэффективной, однако не представляет угрозы для безопасности других стран.

Теги: НАТО , Россия
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