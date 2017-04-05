Спецслужбы США заявили о доказательствах причастности Асада к химатаке

Американские разведчики заявили о наличии доказательств причастности к химической атаке в Идлибе правительства президента Сирии Башара Асада. Об этом Reuters рассказал один из представителей спецслужб США.

Разведчики, как уточнил собеседник агентства, обнаружили на произошедшем «отпечатки пальцев режима Асада». «Если режим Асада действительно ответственен за совершение этого нападения, то, исходя из имеющихся данных, этот инцидент мог бы стать крупнейшим подобным нападением со времен атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска», — также отметил представитель спецслужб.

Ранее ответственность за химическую атаку в Идлибе на правительство Сирии также возложили президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Первый в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, заявил, что, по его мнению, «отвратительные действия режима Башара Асада» являются «последствиями слабости и нерешительности» президентской администрации бывшего главы США Барака Обамы.

Тиллерсон в свою очередь заметил, что произошедшее демонстрирует, как Асад действует, используя «жестокое и беззастенчивое варварство», передает Reuters. «Те, кто защищает и поддерживает его [президента Сирии], в том числе Россия и Иран, не должны иметь никаких иллюзий относительно Асада или его намерений», — также добавил политик, отметив, что «любой, кто использует химическое оружие для нападения на свой собственный народ, демонстрирует фундаментальное пренебрежение к человеческой порядочности и должен нести за это ответственность». К России и Ираку госсекретарь США также обратился с просьбой повлиять на то, чтобы подобные происшествия больше не повторились.​

О химической атаке в Сирии стало известно 4 апреля. В этот день базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил о том, что на город Хан-Шейхун были сброшены бомбы, предположительно начиненные газом.

Дамаск тогда свою причастность к произошедшему опроверг, пояснив, что сирийские войска «не использовали и не используют» химоружие.