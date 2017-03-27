Из офиса ФБК после обыска вынесли технику

Сотрудники полиции и люди не в форме вынесли из офиса Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального персональные компьютеры, ноутбуки и другую технику. Об этом сообщили сотрудники фонда в Twitter.

Кроме того, офис ФБК был опечатан, сотрудников фонда не пускают внутрь. «Как будто на нашу работу можно повлиять, украв технику», — написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Она также опубликовала видео выноса техники из офиса.

Ранее, 26 марта, на Пушкинской площади в Москве состоялась антикоррупционная акция протеста, поводом для которой стало расследование ФБК в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева о его «тайной» собственности.

Полицейские задержали на митинге 933 человека. Всего в акции, по словам Киры Ярмыш, участвовали 25–30 тыс. человек. Полиция оценила число собравшихся скромнее: в МВД Москвы заявили о 7–8 тыс. участников.

Основатель ФБК Алексей Навальный и организатор митингов против коррупции был задержан сразу, как только он приехал к месту проведения митинга. Его поместили в автозак, на котором доставили в ОВД. Там он будет дожидаться суда, который состоится 27 марта. Навальному вменяют ст.20.2.2 ч.1 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Полиция также задержала и других сотрудников фонда. Так, днем в воскресенье директор ФБК Роман Рубанов сообщал, что в офисе начался обыск, проводятся следственные действия по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В итоге полицейские задержали 15 сотрудников фонда, которых доставили в ОВД. Им вменяются административные правонарушения по статье 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции).