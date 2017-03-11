Минтранс объявил о согласовании протокола по авиабезопасности с Египтом

Россия и Египет согласовали протокол по авиационной безопасности. Остается договориться о дате и месте подписания документа, рассказал глава Минтранса России. Авиасообщение между странами было прервано после теракта на борту самолета в ноябре 2015 года

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх в Египте. 2015 год (Фото: Zuma / Global Look Press)

Россия и Египет согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности, который позволит возобновить авиасообщение между двумя странами. Об этом журналистам сообщил российский министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС.

Как уточнил глава ведомства, остается только договориться о дате и месте подписания документа.

«Она [египетская сторона] просто пока не обозначила дату, место, и время для подписания этого соглашения, а так все вопросы согласованы», — приводит агентство ответ министра на соответствующий вопрос.

Нота с приглашением подписать межправительственное соглашение по авиабезопасности Египту была направлена в феврале. Российская сторона, как уточнял тогда Соколов, пригласила египетских партнеров для подписания договора в Москву, но не исключает возможности подписания документа и на международной площадке.

В конце января источник в дипломатических кругах газеты «Известия» заявил, что Россия и Египет возобновят авиаперелеты 23 февраля. Позже эти сроки были опровергнуты в Минтрансе.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано 6 ноября 2015 года после теракта на борту российского авиалайнера, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.