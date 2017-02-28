Во Франции снайпер случайно выстрелил во время речи Олланда

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта снайпер жандармерии случайно открыл огонь. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, два человека были ранены.​ Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление, сообщил телеканал France3.

Видео: Телеканал France3

В Шаранте Олланд должен был запустить новую линию высокоскоростных поездов на территории коммуны Вильоньон.