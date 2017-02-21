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В Донбассе два предприятия Ахметова прекратили работу из-за блокады
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В Донбассе два предприятия Ахметова прекратили работу из-за блокады
Украинский кризис, 21 фев 2017, 07:02
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В Донбассе два предприятия Ахметова прекратили работу из-за блокады
Доменный цех Енакиевского металлургического завода в Донецкой области (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» группы «Метинвест» украинского миллиардера Рината Ахметова приостановили производство. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Остановку предприятий в «Метинвесте» объяснили продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и территорией, контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

ЕМЗ, как отметили в пресс-службе, работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья с самого начала боевых действий в регионе.

«После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможными», — говорится в сообщении пресс-службы.

На ЕМЗ уже закончены работы по подготовке к временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Кроме того, остановлена работа на всех шахтах «Краснодонугля».

В «Метинвесте» отметили, что не собираются сокращать персонал на ЕМЗ и «Краснодонугле», так как это градообразующие предприятия Донецкой и Луганской областей. На предприятиях трудились свыше 22 тыс. человек. На время остановки предприятий рабочие будут получать две трети оклада.

Производственные мощности ЕМЗ составляют 2,8 млн т стали в год. В 2016 году завод выплавил 1,95 млн т стали, что соответствует 23% общего объема производства холдинга «Метинвест». «Краснодонуголь» — одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля, объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики.

Энергетическая блокада торговли с ДНР и ЛНР была объявлена в конце декабря 2016 года бойцами украинских добровольческих батальонов и депутатами Верховной рады Егором Соболевым и Семеном Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь». В течение февраля активисты блокировали движение грузовых поездов с территории самопровозглашенных республик.

Из-за блокады теплоэлектростанции Украины не получили 240 тыс. т угля, в связи чем правительство ввело чрезвычайные меры в энергетическом секторе. Премьер-министр Владимир Гройсман называл этот кризис искусственным. Он призвал всех активистов, выступающих за блокаду, прекратить ее.

16 февраля остановили работу также два предприятия холдинга ИСД, который контролируется российскими инвесторами, включая одного из основателей Evraz Александра Катунина, — Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод. Кроме того, еще один завод холдинга — Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э. Дзержинского — находится на грани остановки, поскольку непосредственно зависит от поставок кокса из Алчевска, говорится в сообщении ИСД.

По оценке главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, остановленные из-за блокады металлургические предприятия «Метинвеста» и ИСД ежегодно производили около 15–20% всей стали в стране. Украина по итогам 2016 года вошла в десятку крупнейших в мире производителей стали, выплавив 24,2 млн т. Причем заводы в стране с начала военных действий в 2014 году так и не смогли восстановить производство и работают на сниженных мощностях.

«Предприятия работали в законодательном поле Украины и платили налоги в бюджет Украины. Знаю точно, что некоторые руководители наших предприятий там очень серьезно пострадали за отказ сотрудничать с «властями» ДНР/ЛНР», — сказал глава федерации украинских металлургов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что эти заводы произвели в 2016 году 3,4 млн т металлопродукции, что соответствует порядка $1 млрд выручки.

«Блокада поставок сырья на заводы уже привела к остановке заводов на неконтролируемой территории (Донецкая и Луганская области. — РБК). Что это значит. Тысячи людей останутся без работы, сотни миллионов гривен не получит бюджет от налогов, которые эти предприятия платили в Украину. Расконсервировать сложные металлургические агрегаты не так просто, а некоторые просто невозможно», — заявил генеральный директор другого сталелитейного предприятия «Метинвеста» ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в Facebook. Он выразил обеспокоенность перспективой остановки «предприятий, находящихся на контролируемой территории Украины, если блокада будет продолжаться».

ММК им. Ильича находится на юге Донецкой области, в городе Мариуполе.

Металлургические заводы на востоке Украины, включая ЕМЗ, неоднократно останавливались в 2014–2015 годах из-за боевых действий.

Ринат Ахметов — один из богатейших предпринимателей Украины. По данным украинской версии журнала Forbes, его состояние составляет $2,3 млрд.

Теги: Ринат Ахметов , Донбасс , блокада
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