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Россия начнет поставки вертолетов в Индию в 2019 году
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Россия начнет поставки вертолетов в Индию в 2019 году
Политика, 20 фев 2017, 14:05
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Россия начнет поставки вертолетов в Индию в 2019 году

В 2019 году Россия начнет поставки боевых вертолетов в Индию. В дальнейшем их производство и сборка будут осуществляться непосредственно за рубежом. Об этом рассказал генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский в ходе выставки вооружений в Абу-Даби, передает Reuters.

По словам Богинского, сервисное обслуживание вертолетов будет также целиком осуществляться на индийских предприятиях. Первая партия вертолетов, которая будет доставлена из России, будет состоять из 60 машин. В дальнейшем еще 140 вертолетов будут собраны непосредственно в Индии.

Богинский также отметил, что интерес к российским вертолетам Ми-171А2 проявил и Китай. В целом, глава холдинга отметил рост продаж вертолетов. «В этом году мы планируем поставить на продажу 220 вертолетов», — сообщил Богинский, отметив, что в 2016 году было продано 190 машин. Доля военных вертолетов составляет две трети от общего объема поставок.

При этом Богинский заявил о росте интереса и к гражданским моделям. «Спрос на гражданские вертолеты есть и мы планируем увеличить объемы», — заявил он. В качестве ключевого перспективного рынка он назвал Иран, где интерес к вертолетам проявляет нефтегазовый сектор.

Соглашения о сотрудничестве России и Индии в военно-технической сфере были подписаны в ходе саммита БРИКС в октябре 2016 года. Страны договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 и о поставках фрегатов проекта 11356. 14 февраля стало известно, что на экспорт в Индию пойдут корпуса фрегатов, изначально строившиеся для Черноморского флота. Их строительство было заморожено из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поставляли украинские предприятия.

Ранее в тексте было указано, что Россия начнет поставки вертолетов в 2018 году. Однако позже агентство Reuters внесло правку в свое сообщение, указав, что поставки начнутся в 2019 году. В связи с этим были внесены правки в заголовок и по тексту. РБК приносит извинения читателям.

Теги: Индия , вертолеты
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