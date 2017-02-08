Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор

Дональд Трамп провел первый в качестве президента США телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Беседа двух лидеров продолжалась 45 минут

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на турецкие источники.

По их словам, первый телефонный разговор с Эрдоганом, который Трамп провел после вступления в должность президента США, был «позитивным».

В ходе беседы Трамп заявил о «готовности США оказывать поддержку Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО», пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Американский президент также сказал, что приветствует вклад Турции в борьбу с ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России). Вместе с тем стороны обсудили «общие обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях», отмечает агентство.

​После победы Трампа на выборах президента в ноябре 2016 года Эрдоган выразил надежду, что его приход «станет причиной позитивных изменений для всего мира в сферах прав и свобод человека, демократии, региональных событий».