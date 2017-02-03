СМИ узнали подробности о личности напавшего на солдат у Лувра

Предполагаемый террорист, который в пятницу, 3 февраля, напал с мачете на французских военных недалеко от Лувра в центре Парижа, прибыл во Францию 26 января из Дубая, где сделал себе туристическую визу для въезда в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По информации издания, при проверке его мобильного телефона, который оказался в сумке, а также согласно информации в визе мужчина является уроженцем Египта 1988 года рождения. Его имя пока не называется.

Нападение на военнослужащих, находящихся на посту у торгового центра Carrousel du Louvre, рядом с садом Тюильри и Лувром в центре Парижа, произошло днем 3 февраля. К военным подошел человек с большим рюкзаком, вытащил из него мачете и хотел напасть на солдат. Сообщается, что злоумышленник кричал «Аллах акбар». В итоге нападавший был тяжело ранен. В него выстрелил один из военных.

Президент Франции Франсуа Олланд, который в пятницу находился с визитом на Мальте, комментируя случившееся, заявил, что «угроза есть, остается, и мы должны смотреть правде в глаза». Он также сказал, что это был «террористический акт, в признаках которого мало кто сомневается».

После инцидента Лувр закрыли для посетителей. Он откроется не раньше субботы.



