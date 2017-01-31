В ДНР рассказали об атаке украинских войск на Коминтерново

По информации оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинские войска предприняли попытку овладеть селом Коминтерново вблизи Мариуполя, которое находится на линии разграничения сторон.

​«В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП, — отметили в командовании. — Ответным огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более 10 ранены», — говорится в сообщении ДАН.

Украинская сторона заявила, что выполняет минские договоренности. «Эта информация является фейком, который распространил сайт ДНР. Силы АТО придерживаются минских договоренностей», — рассказал пресс-секретарь сектора «М» АТО Иван Чмиль изданию «Украинские новости».

По словам Чмиля, в районе Коминтерново ополченцы периодически ведут обстрелы позиций украинских военных.

В последние дни в Донбассе обострилась ситуация, тяжелые бои начались в районе Авдеевки под Донецком, находящимся под контролем украинских сил. В связи с повреждением линий электропередачи и теплоснабжения городу грозит гуманитарная катастрофа. 30 января президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Берлин ​и поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке.

