Путин назначил нового главу своего управления по общественным проектам

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, сообщается на сайте Кремля.



Другим указом Путин освободил от должности начальника управления по общественным проектам прежнего руководителя Павла Зеньковича.

Как отмечается на сайте Кремля, в задачи управления по общественным проектам входит обеспечение реализации президентом его полномочий, которые делегированы Конституцией, по определению основных направлений госполитики в сфере патриотического воспитания.

Кроме того, ведомство представляет Путину отчеты и предложения по укреплению «духовно-нравственных основ российского общества» и по улучшению методов патриотического воспитания молодежи, разработке и реализации общественных проектов в этой области. Кроме того, ведомство занимается организацией и обеспечением взаимодействия президента России с общественными объединениями и другими структурами гражданского общества России.