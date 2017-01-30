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Предполагаемому основателю группы «Шалтай-Болтай» продлили арест до марта
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Предполагаемому основателю группы «Шалтай-Болтай» продлили арест до марта
Общество, 30 янв 2017, 11:42
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Предполагаемому основателю группы «Шалтай-Болтай» продлили арест до марта
Предполагаемый основатель группы хакеров «Шалтай-Болтай» пробудет под арестом как минимум до марта. Такое решение Лефортовский суд Москвы принял еще в декабре 2016 года, однако известно о нем стало только сейчас
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста Владимира Аникеева, которого считают создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай» и обвиняют в незаконном доступе к компьютерным системам, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

По ее словам, суд санкционировал содержание под стражей Аникеева до 8 марта. Ему, отмечает представитель суда, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ, за неправомерный доступ к компьютерной информации, который совершила группа лиц по предварительному сговору или организованная группа.

По словам Красновой, Аникеев находится под стражей с 9 ноября 2016 года.

Ранее о задержании Аникеева было известно из сообщений агентства «Росбалт». По данным источника «Росбалта», в последнее время журналист проживал в Киеве, однако сотрудники спецслужб смогли выманить его в Санкт-Петербург, где и задержали. Аникеев, подчеркивает издание, начал сразу сотрудничать со следствием. После допроса журналиста стало известно о связи с группой «Шалтай-Болтай» заместителя главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова (предполагается, что именно он курировал деятельность хакерской организации).

Помимо Аникеева и Михайлова, фигурантами дела стали еще четыре человека, среди которых бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.​ Кроме того, несколько членов хакерской группы «Шалтай-Болтай», которые проживают в одной из стран Прибалтики и Таиланде, объявлены в международный розыск.

«Шалтай-Болтай», по информации «Росбалта», подозревается в распространении переписки помощника президента Владислава Суркова. Переписка была опубликована неким украинским объединением хакеров «Киберхунта». Из опубликованной информации, как утверждали хакеры, следовало, что Сурков начиная с 2013–2014 годов обсуждал дестабилизацию политической ситуации на Украине и захват украинских территорий. В Кремле, комментируя публикацию «Киберхунты», заявили, что Сурков не пользуется электронной почтой. По словам собеседника «Росбалта», переписку передал «Киберхунте» именно Аникеев.

Газета «Ведомости» в конце января сообщала, что в связи с публикацией «Киберхунты» свою должность покинул руководитель аппарата Суркова Александр Павлов.

Автор: Анна Трунина.
Теги: хакеры , расследование , «Шалтай-Болтай»
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