Сотрудник Росгвардии применил оружие против напавшего на него хулигана

В Московской области сотрудник Росгвардии, чтобы остановить напавшего на него с осколком бутылки мужчину, открыл огонь из табельного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Подмосковью.

Около полуночи сотрудники Росгвардии, находившиеся в наряде, увидели, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра на 32-м км внешней стороны МКАД.

Двое нападавших попытались скрыться, их начал преследовать один из сотрудников Росгвардии. После чего третий неизвестный, разбив стеклянную бутылку, напал на правоохранителя с осколком.

Сотрудник Росгвардии предупредил хулигана о намерении применить оружие и выстрелил несколько раз в воздух. Однако нападавший не остановился и ранил бойца в левую руку. Сотрудник Росгвардии дважды выстрелил по ногам нападавшего. В итоге задержанного госпитализировали с ранением ноги.