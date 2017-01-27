Власти Барселоны ограничили поток туристов в городе

Городской совет Барселоны утвердил новый план туристической политики, который направлен на сокращение потока туристов в центре города. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на документ.

​Согласно утвержденному плану, столица Каталонии теперь делится на четыре зоны. В первой, в историческом центре, число отелей уменьшится. Во второй число гостиниц сохранится. Будут созданы также две зоны, где увеличат количество мест размещения туристов. Власти города предлагают строить новые отели на окраинах.

В центре теперь запрещено открывать новые отели, гостиницы и хостелы даже при условии закрытия старых, также накладывается мораторий на строительство новых мест для размещения туристов. Также муниципальные власти города запретили выдавать новые лицензии на размещение туристов.

Такое решение властей раскритиковали как горожане, так и представители индустрии туризма. По их мнению, новые инициативы нанесут вред экономике испанского города, политике создания новых рабочих мест, отпугнут инвестиции и создадут правовую неопределенность. По данным за 2014 год, туристическая индустрия составляла 12% ВВП Барселоны.

По словам заместителя мэра по развитию города Барселоны Джанет Санс, план «сохраняет жилье, его разнообразное использование в экономике города, качество общественного пространства и разнообразие городских текстур».

Как отмечает The Guardian, в 2016 году число посетивших Барселону туристов составило 32 млн человек при населении в 1,6 млн​.​