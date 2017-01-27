Петр Толстой возглавил делегацию России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Делегация России в Парламентской а​ссамблее (ПА) ОБСЕ приняла решение о назначении своего руководителя. Им стал вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Петр Толстой, сообщает «РИА Новости».

Сам Толстой также сообщил об окончательном формировании списка членов делегации, которая представит Россию на зимней сессии ПА ОБСЕ в феврале.

Парламентская ассамблея ОБСЕ — это межпарламентская организация, которая объединяет законодательные собрания 57 государств. Решения ассамблеи не имеют юридического значения, однако отражают политические оценки парламентариев стран-участниц.

Как сообщает «РИА Новости», в ноябре 2016 года глава ПА ОБСЕ Кристин Муттонен на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила о важном вкладе России в работу ассамблеи.

В 2014 году на делегацию России в другой межпарламентской организации, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), были наложены санкции в связи с присоединением Крыма к России. Представителей России лишили права голоса, возможности участвовать в наблюдении за выборами и принимать участие в работе уставных органов ассамблеи. В 2015 году российская делегация покинула ПАСЕ в связи с продлением санкций. В прошлом году Россия также отказалась принимать участие в работе ассамблеи, не получив от ПАСЕ гарантий восстановления права голоса.

Председатель Госдумы Владимир Володин 12 января допустил возможность сокращения членского взноса России в Совете Европы в связи с прекращением участия в сессиях ПАСЕ.