Власти Москвы прокомментировали идею перехватывать радиоэфир для скорых

Идея об оповещении приближения машины скорой с помощью радиоэфира требует «отдельной проработки и экономического просчета целесообразности», и у московских властей пока нет планов оснастить экстренные службы такой технологией. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, передает «Интерфакс».

Представитель пресс-службы пояснил, что для того, чтобы машины скорой помощи могли использовать радиоэфир, их нужно оснастить «глушилками». Подобная технология на данный момент применяется только во время оповещений о чрезвычайных ситуациях, таких как техногенные катастрофы и теракты.

Как сообщает «РИА Новости», в Мосгордуме решили создать рабочую группу, которая проработает предложения по обеспечению беспрепятственной работы скорой помощи. Об этом заявил председатель Думы Алексей Шапошников во время круглого стола, где обсуждалось постановление о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс России, которые касаются введения уголовной ответственности за нападение на врачей.

О том, что машины скорой помощи могут быть оснащены технологией, позволяющей с помощью эфира передавать экстренные оповещения, рассказал начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков, писала газета «Коммерсантъ» 24 января. По его словам, данная инициатива рассматривается московскими властями и Минкомсвязи.

Кроме того, отметил он, автомобили скорой помощи могут получить право перехватывать радиосигнал в приемниках водителя, чтобы попросить автомобилистов уступить дорогу. Как пояснил Мартышков, для применения такой технологии необходимо договориться с радиовещательными компаниями о компенсации за включение в их эфир.

В понедельник, 23 января, сообщалось, что депутат фракции «Единая Россия» Андрей Палкин представил законопроект, который предлагает увеличить штраф для автомобилистов, которые не предоставили дорогу машинам экстренных служб. Депутат предложил поднять штраф за такие нарушения от 500 до 30 тыс. руб.