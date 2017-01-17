Порошенко попросил Китай помочь решить проблему Донбасса и Крыма

Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой КНР Си Цзиньпином в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В ходе переговоров Порошенко выразил надежду, что Китай «будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины», а также «восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым». Си Цзиньпин, по информации пресс-службы, подчеркнул, что Китай «поддерживает территориальную целостность и суверенитет» страны.

Президент Украины также поздравил китайского лидера с 25-летием дипломатических отношений между Киевом и Пекином. «Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», — заявил на встрече Порошенко. Он отметил, что обе страны демонстрируют заинтересованность в «укреплении традиционной дружбы».

Лидеры также обсудили аспекты экономического сотрудничества, договорившись провести в 2017 году заседание Украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству, отмечается в сообщении.

Си Цзиньпин стал первым в истории китайским лидером, посетившим Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). В своей речи он призвал мировых лидеров отказаться от политики протекционизма и выступил в защиту глобализации.