Открывшийся в 1884 году в США цирк братьев Ринглинг прекратит выступления

Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли объявил в субботу, что после 146 лет работы он закрывается навсегда. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление директора владеющей цирком компании Feld Entertainment Кеннета Фельда.

По его словам, финальное выступление состоится в мае. Закрытие цирка он объяснил снижением продаж билетов, которые упали резко после того, как цирк отменил выступления со слонами.

Слонов в своих выступлениях цирк перестал использовать после требований защитников животных, которые заявляли о жестокости дрессировок.

«Это в сочетании с высокими операционными затратами сделало цирк неустойчивым бизнесом для компании», — говорится в заявлении. Фельд, в частности, указал на то, что затраты на перевозку цирка по железной дороге и обеспечение детей артистов образованием в дороге — пережиток другой эпохи. По его словам, в компании «не видят, как поддерживать доступную стоимость билетов».

Как рассказал NYT пресс-секретарь Feld Entertainment Стивен Пэйн, работы, таким образом, лишатся около 400 артистов и членов команды цирка.

Цирк братьев Ринглинг проведет 30 выступлений до мая. По данным NYT, цирк посещали около 10 млн человек в год.

Глава организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) Ингрид Ньюкирк поприветствовала закрытие цирка братьев Ринглинг. «После 36 лет протесты PETA, которые открыли миру глаза на судьбу животных в неволе, PETA приветствует закрытие [цирка] и призывает все другие цирки, которые используют животных, последовать их примеру, так как это признак перемены», — заявила Ньюкирк, передает ABC.