СМИ рассказали о регионах с лучшей успеваемостью школьников по математике

​Лучше всего с математическими заданиями на российской образовательной платформе Uchi.ru справились ученики младших классов Курской области, хуже всего — школьники из Чечни. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование платформы, в котором принял участие 1 млн учеников первых—пятых классов (20% от общего числа школьников начальных школ).

Ученики проходили интерактивный курс по математике на сайте, содержание курса соответствует школьной программе. Так, первоклассникам предлагают посчитать количество бусин на экране и вписать результат, а третьеклассникам — собрать номер автобуса, сопоставив числа до 1000. При этом первоклассникам тяжелее всего дались задания на вычитание до 20, а для тех же третьеклассников самыми сложными упражнениями оказались деление целых чисел и дроби.

В процентном соотношении меньше всего ошибок сделали ученики Курской области — всего 11,2%, почти такой же результат у школьников Магаданской и Орловской областей — 11,6% и 11,7%, соответственно. Похуже результаты у учеников из Чечни, они ошиблись в 21,8% заданий, ученики из Тувы — в 18,85%, а школьники из Ингушетии в 18,5%. Основатель платформы Uchi.ru Иван Коломоец объяснил такое число ошибок в Чечне количеством участников исследования по сравнению с другими регионами.

«Например, Чечня по доле решенных заданий на одного ученика входит в топ-5 регионов. То, что дети делают много ошибок в начальной школе, не страшно, если они продолжат в таком же темпе, следующие курсы математики будет даваться им легче, и со временем число ошибок сократится», — рассказал газете Коломоец.

Платформа Uchi.ru также представила сведения о том, как регионы внедряют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в процесс обучения. «Уровень проникновения платформы косвенно говорит о развитии и внедрении ИКТ в практику работы учителей начальных классов в регионах», — говорится в докладе. Москва со 123 тыс. зарегистрированных на платформе учеников занимает третье место. Опережают столицу Тюменская область и Мордовия, где более 34% учеников первых—пятых классов активно используют электронные формы обучения.