Более 20 автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы

На МКАД на юге Москвы из-за гололедицы столкнулись более 20 автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент с шестью ДТП произошел в районе 20 км МКАД. По данным агентства, в результате ДТП пострадавших нет.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах заявил, что причиной нескольких аварий стала гололедица. Он рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, которые осматривают двух человек, однако в пресс-службе Госавтоинспекции агентству сообщили, что информации о пострадавших у ведомства нет.

Сотрудник управления ГИБДД по Москве в беседе с агентством РИАМО пояснил, что речь идет не об одной массовой аварии, а о «несколько мелких ДТП» в районе между Каширским и Варшавским шоссе.

Телеканал «360 Подмосковье» опубликовал видео очевидца с места происшествия. На нем запечатлена череда машин, пострадавших в ряде ДТП на заснеженной дороге. Некоторые из них развернуты против движения. На месте происшествия работают эвакуаторы и полиция.