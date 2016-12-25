Опознание погибших при крушении Ту-154 начнут после окончания следствия

Опознание тел погибших при крушении российского самолета Ту-154 над Черным морем начнется сразу после того, как завершат свою работу следователи. Об этом в комментарии РБК рассказал директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы профессор Андрей Ковалев.

Он отметил, что специалисты центра уже прибыли на место происшествия, их работа скоординирована.

«Мы ждем окончания следственных действий для того, чтобы начать процедуру опознания. Решение о генетической экспертизе и привлечении к опознанию родственников принимает Следственный комитет. Если будет решение, мы привлечем родственников», — подчеркнул Ковалев.

На борту военного самолета Ту-154 Минобороны России находились в общей сложности 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа, из них 64 человека — певцы и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими праздниками. Также в салоне лайнера были военнослужащие и съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». Кроме них в самолете также летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Чкаловский Московской области в Адлер, где совершил дозаправку для последующего полета в сирийскую Латакию. ​Через несколько минут после взлета он исчез с радаров. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в Черном море.



РБК ведет онлайн-трансляцию об упавшем Ту-154.