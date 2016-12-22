В Литве заявили о российских кибератаках на правительственные компьютеры

Россия в течение двух лет совершала кибератаки на компьютеры, используемые в правительстве Литвы, заявил в интервью Reuters глава литовского Центра кибербезопасности Римтаутас Черняускас.

По его словам, с 2015 года было зафиксировано три случая обнаружения российских шпионских программ на правительственных компьютерах, а в 2016 году российская сторона совершила 20 попыток их заразить, говорит Черняускас.

Несмотря на то, что компьютеры принадлежали чиновникам, занимающим средние низкие позиции в правительстве, на их компьютерах содержался поток проектов по различным государственным вопросам, заявил Черняускас.

«Шпионские программы на момент обнаружения работали уже полгода, также как и в случае с США», — заявил глава центра.

Reuters со ссылкой на ежегодные отчеты литовских служб разведки отмечает, что в 2016 году целью вместо финансовых преступлений стал политический шпионаж над государственными институтами.

Как рассказал Черняускас, российские шпионские программы пересылали все документы, которые им удавалось найти, также как и пароли от GMail и Facebook, на интернет адрес, который обычно используется российскими спецслужбами, передает агентство.

«Это уже доказывает, что попытки были сделаны для того, чтобы повлиять на нашу политическую сферу», — добавил Черняускас.

Однако, по его словам, кибервмешательство не было зафиксировано в преддверии выборов в Литве в октябре. Впрочем, по его словам, Литва уязвима для таких действий, так как «русские очень хороши в этой области», а «информационную войну» они ведут «с давних времен».