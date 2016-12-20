Московское метро опровергло сообщения о «развалившемся на ходу» поезде

Сообщения о том, что в московском метро поезд, который следовал по Люблинско-Дмитровской линии, «начал буквально разваливаться на ходу», ​не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе столичной подземки.

У одного из вагонов 9 декабря была «незначительная неисправность механического оборудования». Она «не могла повлиять и не повлияла на безопасность движения поезда и перевозку пассажиров», заявили в пресс-службе метро.

Ранее Life со ссылкой на источник в метро сообщил, что один из поездов, курсирующих по Люблинско-Дмитровской линии, «начал буквально разваливаться на ходу». Издание сообщало, что часть токоприемника на одном из вагонов поезда отломилась во время движения, из-за чего был поврежден контактный рельс между станциями «Чкаловская» и «Сретенский бульвар». «Оторванная деталь валялась на путях», — заявил источник. По его словам, также «оторвался шланг пневмопривода».

В метро РБК уточнили, что составы поездов, у которых обнаружили неисправности, «к работе не допускаются». Перед выходом каждый состав проходит технический осмотр, который «исключает возможность нарушения нормативов технической эксплуатации и выдачи на линию неисправного поезда».

В пресс-службе также заявили, что в последнее время «наметилась тенденция публикации «фейковых» сообщений». В метро призвали «доверять новостям только из проверенных источников».-