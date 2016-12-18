В Сети появилось видео перестрелки полиции с бандитами в Грозном

В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент перестрелки между полицейскими и бандитами в Грозном. Об этом сообщает «РИА Новости», видеозапись опубликовал на Youtube пользователь wolf 95.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов, заблокировав улицу автомобилями, ведут огонь из автоматического оружия.

Видео: wolf 95

​В ночь с 17 на 18 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Чечне группы вооруженных лиц. По его словам, в Октябрьском районе Грозного группировка сначала напала на полицейского и завладела его машиной, а затем проникла в дом другого стража порядка. Был введен план «Перехват», а бандиты обнаружены.

Полицейские попытались задержать автомобиль с бандитами, однако те, сбив на одном из перекрестков сотрудника ДПС, попытались скрыться. По машине подозреваемых был открыт огонь, в результате чего четверо из них погибли, еще двое получили ранения.

Травмированный сотрудник ДПС был госпитализирован.

По информации издания «Кавказский узел», перестрелка произошла в районе улицы Лорсанова в центре Грозного около 23:00. При этом источник издания заявил, что погибли шесть человек.