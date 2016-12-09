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Следственный комитет впервые арестовал средства за рубежом
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Следственный комитет впервые арестовал средства за рубежом
Общество, 09 дек 2016, 16:51
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Следственный комитет впервые арестовал средства за рубежом

Следственный комитет России впервые применил возможность заморозки средств, которые были выведены за рубеж. Об этом сообщил и.о. руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКР Владимир Макаров, передает ТАСС.

Он рассказал, что Следственный комитет в 2015 году заморозил средства за сумму в 1 млрд руб., которые перечислялись в Сингапур. Макаров не уточнил в интересах следствия, по какому из дел были заморожены средства.

Представитель Следственного комитета добавил, что Конвенция ООН против коррупции разрешает замораживать средства за рубежом на основании решения российского суда в том случае, если есть доказательства, что деньги получены «в результате коррупции».

«Одна из задач следствия по делам о коррупции — буквально оставить коррупционера без штанов, но в рамках закона», — добавил Макаров.

Он сказал, что для розыска имущества, приобретенного в результате коррупции, существует «ряд международных конвенций и договоров», которые позволяют вести поиск за рубежом, используя полномочия Росфинмониторинга.

В середине сентября российские налоговые органы впервые добились уплаты по долгам у находящегося в другой стране владельца обанкротившейся компании, сообщила газета «Ведомости». Речь идет о компании «Антивирал», активы которой были выведены на Кипр, а после этого компания объявила себя банкротом. За долги расплатилась кипрская компания Equiccto Ltd, оплатив по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) недоимку в 40 млн руб.

Теги: Следственный комитет России , арест , коррупция , Владимир Макаров
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