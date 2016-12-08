Лавров и Штайнмайер провели «долгую и серьезную» встречу по Алеппо

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Франк-Вальтера Штайнмайера, завершившаяся в ночь на четверг, была «долгой и серьезной». Об этом говорится в Twitter МИД Германии.
В сообщении сказано, что на встрече обсуждалась ситуация в Алеппо, а также вопросы безопасности и стабильности в Европе.
Long+serious meeting w/ #Russia’s FM #Lavrov on #Syria/#Aleppo+the questions of security, stability+peace in #Europe ahead of #OSCEMC16 1/2 pic.twitter.com/thkcJhSzBX— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 7 декабря 2016 г.
Что касается Сирии, то, как говорится в сообщении, Штайнмайер призвал к немедленному прекращению огня, гуманитарному доступу и возврату к политическому процессу.
До этого у Лаврова состоялась встреча с главой Госдепа Джоном Керри. В сообщении на сайте Госдепартамента США говорилось, что в ходе встречи обсуждались усилия по достижению прекращения боевых действий в Алеппо, а также доставка гуманитарной помощи сирийским гражданам.