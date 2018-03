Лавров и Штайнмайер провели «долгую и серьезную» встречу по Алеппо

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Гамбурге переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. В МИД ФРГ встречу, в ходе которой обсуждалась Сирия, назвали «долгой и серьезной»

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Франк-Вальтера Штайнмайера, завершившаяся в ночь на четверг, была «долгой и серьезной». Об этом говорится в Twitter МИД Германии.

В сообщении сказано, что на встрече обсуждалась ситуация в Алеппо, а также вопросы безопасности и стабильности в Европе.

