Лавров и Штайнмайер провели «долгую и серьезную» встречу по Алеппо

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Гамбурге переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. В МИД ФРГ встречу, в ходе которой обсуждалась Сирия, назвали «долгой и серьезной»

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД России Сергей Лавров. Март 2016 года (Фото: Reuters/Pixstream)

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Франк-Вальтера Штайнмайера, завершившаяся в ночь на четверг, была «долгой и серьезной». Об этом говорится в Twitter МИД Германии.

В сообщении сказано, что на встрече обсуждалась ситуация в Алеппо, а также вопросы безопасности и стабильности в Европе.

Что касается Сирии, то, как говорится в сообщении, Штайнмайер призвал к немедленному прекращению огня, гуманитарному доступу и возврату к политическому процессу.

До этого у Лаврова состоялась встреча с главой Госдепа Джоном Керри. В сообщении на сайте Госдепартамента США говорилось, что в ходе встречи обсуждались усилия по достижению прекращения боевых действий в Алеппо, а также доставка гуманитарной помощи сирийским гражданам.